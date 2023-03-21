Первый за четверть века визит немецкого министра на Тайвань

Первый за четверть века визит на Тайвань министра правительства Германии. Глава минобразования Беттина Штарк-Ватцингер подписала с властями острова соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

В Китае, где считают Тайвань своей территорией, резко осудили визит, назвав его «злонамеренным». Технические связи Берлина и Твайваня могут приобрести особое значение на фоне слухов о планах Германии отказаться от китайского телекоммуникационного оборудования — по призыву США.

У Цунцон, министр по науке и технологиям Тайваня:

«Для официальных лиц двух стран совершенно нормально проводить обмены. Как свободная и демократическая страна, Тайвань будет пользоваться этим правом всегда и везде, где это возможно».

Беттина Штарк-Ватцингер, министр образования Германии:

«Для моего министерства и для меня лично чрезвычайно важно развивать сотрудничество с партнёрами-единомышленниками. Это соглашение означает укрепление сотрудничества на основе демократических ценностей — прозрачности, открытости, взаимности и научной свободы».

В то же время в Берлине подчеркнули, что не хотели слишком раздражатьПекин. Пожэтому министр не стала встречаться ни с президентом Тайваня, ни с министром иностранных дел.