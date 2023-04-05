"Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности НАТО"

США обнародовали детали очередного транша военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. Он включает боеприпасы, в том числе для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS, а также артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.
В это же время в Киеве находилась делегация США, состоящая из политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций. Главная цель их визита — обсуждение восстановительных работ и послевоенного развития Украины.
Делегацию во главе с бывшим госсекретарем США Майком Помпео принял президент Владимир Зеленский.
По итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг еще раз выразил поддержку Киеву и пригласил Владимира Зеленского посетить июльский саммит альянса в Вильнюсе.
Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с военным командованием в Москве заявил, что вступление Финляндии в НАТО хоть и "создает риски существенного расширения конфликта", но на исход т.н. "спецоперации" не повлияет.
При этом он сообщил, что Россия предоставила соседней Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут запускать ракеты, в том числе и с ядерными боеголовками.