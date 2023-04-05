"Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности НАТО"

Euronews

США обнародовали детали очередного транша военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. Он включает боеприпасы, в том числе для зенитно-ракетных комплексов Patriot и HIMARS, а также артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

В это же время в Киеве находилась делегация США, состоящая из политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций. Главная цель их визита — обсуждение восстановительных работ и послевоенного развития Украины.

Делегацию во главе с бывшим госсекретарем США Майком Помпео принял президент Владимир Зеленский.

По итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг еще раз выразил поддержку Киеву и пригласил Владимира Зеленского посетить июльский саммит альянса в Вильнюсе.

Наша сегодняшняя встреча подчеркнула непоколебимую приверженность НАТО Украине. Союзники наращивают производство оружия и боеприпасов и выполняют свои обещания по обучению и предоставлению нового тяжелого вооружения. [...] Сильная, независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического пространства, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на саммите в Вильнюсе в июле Йенс Столтенберг генсек НАТО

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с военным командованием в Москве заявил, что вступление Финляндии в НАТО хоть и "создает риски существенного расширения конфликта", но на исход т.н. "спецоперации" не повлияет.

При этом он сообщил, что Россия предоставила соседней Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут запускать ракеты, в том числе и с ядерными боеголовками.