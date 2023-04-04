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Украина

На смену ЧВК "Вагнер" могут прийти другие группы наёмников, более подконтрольные минобороны РФ

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Придут ли на смену "вагнеровцам" другие, более подконтрольные Кремлю ЧВК?
Придут ли на смену "вагнеровцам" другие, более подконтрольные Кремлю ЧВК?   -  Авторское право  euronews
 Oleksandra Vakulina

Силы ЧВК "Вагнер" продолжили продвижение к центру Бахмута в течение последних нескольких дней, сообщает американский Институт изучения войны. На кадрах геолокации, сделанных в ночь на 2 апреля, видно, как основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин поднимает российский флаг перед зданием Бахмутской администрации. Несколько военных блогеров опубликовали фото "вагнеровца", стоящего перед дверью кабинета внутри здания городской администрации.

2 и 3 апреля российские военкорры утверждали, что наёмники ЧВК "Вагнер" продолжают брать под контроль улицы и кварталы в центре Бахмута, а тем временем тяжелые бои продолжаются к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского участка шоссе.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ продолжили отражать российские атаки в самом Бахмуте, к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки и к юго-западу от Бахмута в районе Ивановского и Предтечина.

Украинские военные поддержали оценку ISW, что российские силы ВДВ все больше поддерживают операции группы "Вагнер" в Бахмуте.

Тем временем министерство обороны Великобритании заявляет: Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в перспективе заменить ЧВК "Вагнер" на украинском фронте.

Это происходит в контексте скандальной вражды между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет, чтобы "вагнеровцев" заменили наёмники, которых оно сможет лучше контролировать.

Похоже, что Кремль видит дальнейшую пользу ЧВК в Украине, поскольку они менее ограничены уровнем оплаты за наёмничество и неэффективностью, которая преследует подразделения регулярной армии.

Руководство РФ, вероятно, считает, что тяжелые потери частных военных компаний будут легче переноситься российским обществом по сравнению с потерями регулярной армии.

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