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Китай

Президент Франции приехал в Китай обсудить войну в Украине

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Прибытие Эммануэля Макрона в аэропорт Пекина, 5 апреля 2023
Прибытие Эммануэля Макрона в аэропорт Пекина, 5 апреля 2023   -  Авторское право  Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP
 Андрей Позняков

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Пекин. В первом же публичном выступлении по прилёте он заявил о важной роли Китая в поиске путей мирного решения для Украины. Этому, по словам французского лидера, способствуют и хорошие отношения между КНР и Россией.

Кроме того, Макрон призвал не допустить отделения Европы от Китая в экономической сфере.

Эти два вопроса называют основными темами трёхдневного визита. Главным событием должна стать встреча президента Франции с лидером КНР Си Цзиньпином.

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