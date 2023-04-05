Президент Франции приехал в Китай обсудить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Пекин. В первом же публичном выступлении по прилёте он заявил о важной роли Китая в поиске путей мирного решения для Украины. Этому, по словам французского лидера, способствуют и хорошие отношения между КНР и Россией.

Кроме того, Макрон призвал не допустить отделения Европы от Китая в экономической сфере.

Эти два вопроса называют основными темами трёхдневного визита. Главным событием должна стать встреча президента Франции с лидером КНР Си Цзиньпином.