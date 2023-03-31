Дональду Трампу назначили дату явки в суд на 4 апреля - СМИ

Американские СМИ, со ссылкой на источники, сообщают, что явка Дональда Трампа в суд в Нью-Йорке, намечена на вторник четвертое апреля.

По словам адвоката экс-президента, Трамп потрясен тем, что ему официально будут предъявлены обвинения по уголовному делу. За это в четверг проголосовали члены Большого жюри присяжных Манхэттена.

Сам Трамп назвал сложившуюся вокруг него ситуацию "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории".

Схожая реакция была у бывшего вице-президента Майка Пенса:

"Я думаю, что подавляющему числу американцев ясно, что это не что иное, как политическое преследование, осуществляемое окружным прокурором Манхэттена. Он буквально агитировал за то, чтобы были выдвинуты обвинения против одного конкретного американца".

Президент США Джо Байден не стал давать комментарии по этому поводу журналистам. Между тем, Трамп стал первым в истории США экс-президентом против будут выдвинуты обвинения по уголовному делу. Причина - денежные выплаты порноактрисе за молчание во время избирательной кампании 2016 года.