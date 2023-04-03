В Питере взорвали прокремлёвского блогера

Ведётся расследование, чтобы установить, кто несёт ответственность за взрыв бомбы, который произошел в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, в результате чего был убит известный прокремлёвский военный блогер Максим Фомин, работавший под псевдонимом "Владлен Татарский".

Взрыв произошёл в кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где проходил его творческий вечер. В полиции сообщили, что взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому.

От взрыва пострадали ещё по меньшей мере 32 человека, 19 из них получии серьёзные ранения.

"Кто-то сказал, что якобы поклонница подарила ему статуэтку. После этого, через там может быть 3-5 минут, я не знаю точно, произошёл взрыв", - сказал один из свидетелей.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Российские СМИ сообщают о том, что по подозрению в причастности к убийству задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения.

Официального подтверждения информации пока нет.

В отличие от многих других российских военных блогеров, Татарский, у которого было более 560 тыс подписчиков в Telegram, вёл репортажи о войне в Украине прямо с линии фронта. Поддерживая российское вторжение? он тем не менее критиковал генералов, руководящих боевыми действиями.

С начала войны год назад в России произошли различные пожары, взрывы и очевидные убийства. Вопрос о том, были ли они как-то связаны с конфликтом, остаётся открытым.