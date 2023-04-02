От взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб один человек, 25 пострадали

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб популярный в России военный блогер, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. По сообщениям с места событий 25 человек пострадали от взрыва, из которых 16 пришлось госпитализировать.

Взрыв произошёл в кафе "Street Food Bar №1" на Университетской набережной Васильевского острова, где проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). Взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте было спрятано в статуэтку, которую подарили Татарскому, сообщили в полиции.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв, но в МВД сообщили что все, кто находился в кафе в момент взрыва, "проверяются на причастность", а также, что взрывное устройство в кафе пронёс один из посетителей.

Владлен Татарский стал известен как военный блогер, на его Телеграм-канал были подписаны 560 тысяч пользователей.