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мир

Погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина

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 Euronews
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Александра Дугина называют "мозгом" Владимира Путина и идеологом "русского мира"
Александра Дугина называют "мозгом" Владимира Путина и идеологом "русского мира"   -   Авторское право  Francesca Ebel/A¨¨P Photo

Вечером в субботу в Подмосковье погибла Дарья Дугина — 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина, которого называют "мозгом" и "наставником" президента России Владимира Путина и идеологом "русского мира". Считается, что его идеи стали фундаментом российского вторжения в Украину.

Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля "Традиция", когда ее внедорожник взорвался, проезжая по Можайскому шоссе. Дарья Дугина погибла на месте, следователи считают, что в ее автомобиле было заложено взрывное устройство. По некоторым данным, в машине должен был находиться ее отец, который в последний момент решил поехать на другом автомобиле.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет к произошедшему никакого отношения. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обвинил в убийстве Дарьи Дугиной "террористов украинского режима".