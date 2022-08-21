Погибла дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина

Вечером в субботу в Подмосковье погибла Дарья Дугина — 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина, которого называют "мозгом" и "наставником" президента России Владимира Путина и идеологом "русского мира". Считается, что его идеи стали фундаментом российского вторжения в Украину.

Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля "Традиция", когда ее внедорожник взорвался, проезжая по Можайскому шоссе. Дарья Дугина погибла на месте, следователи считают, что в ее автомобиле было заложено взрывное устройство. По некоторым данным, в машине должен был находиться ее отец, который в последний момент решил поехать на другом автомобиле.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет к произошедшему никакого отношения. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — подчеркнул он в эфире телемарафона.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обвинил в убийстве Дарьи Дугиной "террористов украинского режима".