Партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова в коалиции с Союзом демократических сил занимает первое место на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Вместе они набирают более четверти голосов, но коалиционных переговоров избежать не удастся.

Спасибо за вашу поддержку. Мы советуем всем нашим коллегам, политикам думать прежде чем говорить Томислав Дончев представитель партии ГЕРБ

Бывшая правящая партия "Продолжаем перемены" заняла второе место, набрав более 20% голосов. Бывший премьер-министр Кирилл Петков признал свое поражение, но пообещал, что в коалицию с ГЕРБ-СДС никогда не вступит.

У нас есть ценности, которые мы не предадим, у нас есть избиратели, и мы дали обещания, которые мы выполним Кирил Петков лидер партии "Продолжаем перемены"

Другой лидер партии Асен Василев призвал победителя сформировать правительство.

Нас ждет сложная зима. Я хотел бы пожелать партии "Герб" успехов в формировании правительства, их успех — это успех для всего народа Асен Василев лидер партии "Продолжаем перемены"

По результатам голосования, партия "Возрождение" Костадина Костадинова, известная своими пророссийскими взглядами, удвоила свой результат менее чем за год.

Да, конечно, правительство возможно. У партий в парламенте, кроме "Возрождения", нет никаких красных линий, кроме личностных, но когда их позовут в американское посольство, они без проблем перейдут их Костадин Костадинов лидер партии "Возрождение"

Еще одна пророссийская партия "Болгарский восход" также может пройти в парламент по результатам выборов. Ее лидер Стефан Янев был уволен с поста министра обороны в правительстве Кирила Петкова за то, что призывал не называть российское вторжение в Украину "войной".

По мнению экспертов, сформировать правительство не удастся и Болгарию ждут пятые внеочередные выборы за 2 года.