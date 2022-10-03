Болгария: Бойко Борисов снова будет формировать правительство

Болгария: Бойко Борисов снова будет формировать правительствоКомментарии
Партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова в коалиции с Союзом демократических сил занимает первое место на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Вместе они набирают более четверти голосов, но коалиционных переговоров избежать не удастся.
Бывшая правящая партия "Продолжаем перемены" заняла второе место, набрав более 20% голосов. Бывший премьер-министр Кирилл Петков признал свое поражение, но пообещал, что в коалицию с ГЕРБ-СДС никогда не вступит.
Другой лидер партии Асен Василев призвал победителя сформировать правительство.
По результатам голосования, партия "Возрождение" Костадина Костадинова, известная своими пророссийскими взглядами, удвоила свой результат менее чем за год.
Еще одна пророссийская партия "Болгарский восход" также может пройти в парламент по результатам выборов. Ее лидер Стефан Янев был уволен с поста министра обороны в правительстве Кирила Петкова за то, что призывал не называть российское вторжение в Украину "войной".
По мнению экспертов, сформировать правительство не удастся и Болгарию ждут пятые внеочередные выборы за 2 года.