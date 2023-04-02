Забор на границе Финляндии и России

На границе Финляндии и России начато строительство забора, стоимость которого оценивается в сотни миллионов евро, а сооружение может занять до четырех лет.

Связано это с тем, что Финляндия стала на один шаг ближе к вступлению в НАТО. Турция стала последней страной альянса, подтвердившей своё согласие на присоединение Финляндии к блоку.

Это будет самый длинный участок границы между европейской страной НАТО и Россией. Погранслужба предложила построить от 130 до 260 километров частичного ограждения, в основном на южных, ближайших к Санкт-Петербургу участках границы, общая протяженность которой - более 1300 км.