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Финляндия

Забор на границе Финляндии и России

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 euronews
На границе Финляндии и РФ построят забор протяжённостью в сотни километров.
На границе Финляндии и РФ построят забор протяжённостью в сотни километров.   -  Авторское право  Finnish Border Guard via Euronews

На границе Финляндии и России начато строительство забора, стоимость которого оценивается в сотни миллионов евро, а сооружение может занять до четырех лет.

Связано это с тем, что Финляндия стала на один шаг ближе к вступлению в НАТО. Турция стала последней страной альянса, подтвердившей своё согласие на присоединение Финляндии к блоку.

Это будет самый длинный участок границы между европейской страной НАТО и Россией. Погранслужба предложила построить от 130 до 260 километров частичного ограждения, в основном на южных, ближайших к Санкт-Петербургу участках границы, общая протяженность которой - более 1300 км.