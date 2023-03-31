Пожары в Астурии

Пожары в АстурииКомментарии
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Более 95 лесных пожаров бушуют на севере Испании. К тушению огня подключилась специальная Военная бригада по чрезвычайным ситуациям. Правительство приказало населению некоторых пострадавших деревень в регионе Астурия эвакуироваться.
Сильный ветер и высокая температура около 29 градусов во Цельсию ухудшили ситуацию, быстро распространив пламя. По данным властей Астурии, более 500 человек пытаются потушить пожары.