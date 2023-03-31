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Испания

Пожары в Астурии

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 Кнарик Хачатрян
Пожарные борются с огнём в Астурии на севере Испании
Пожарные борются с огнём в Астурии на севере Испании   -  Авторское право  Alberto Saiz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Более 95 лесных пожаров бушуют на севере Испании. К тушению огня  подключилась специальная Военная бригада по чрезвычайным ситуациям. Правительство приказало населению некоторых пострадавших деревень в регионе Астурия эвакуироваться.

Сильный ветер и высокая температура около 29 градусов во Цельсию ухудшили ситуацию, быстро распространив пламя. По данным властей Астурии, более 500 человек пытаются потушить пожары.