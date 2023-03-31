Пожары в Астурии

Более 95 лесных пожаров бушуют на севере Испании. К тушению огня подключилась специальная Военная бригада по чрезвычайным ситуациям. Правительство приказало населению некоторых пострадавших деревень в регионе Астурия эвакуироваться.

Сильный ветер и высокая температура около 29 градусов во Цельсию ухудшили ситуацию, быстро распространив пламя. По данным властей Астурии, более 500 человек пытаются потушить пожары.