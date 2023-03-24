Ранние лесные пожары в Испании

На востоке Испании вспыхнули лесные пожары.

Выгорела по меньшей мере тысяча гектаров леса в провинции Кастельон, которая входит в состав автономного сообщества Валенсия.

Около 1 500 жителей эвакуированы. Пострадали как минимум восемь деревень.

Работу пожарных осложняют сильный ветер, сравнительно высокая для этого сезона температура воздуха и отсутствие дождей.

Испанская пресса отмечает, нынешний год выдался на востоке страны особенно засушливым: осадков за первые три месяца было в несколько раз меньше обычного.

Причина первого крупного пожара в нынешнем сезоне пока неизвестна. По одной из версия, это могли быть нарушения при проведении сельскохозяйственных работ.