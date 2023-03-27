Испания: лесные пожары в Кастельоне взяты под контроль

Испанским пожарным удалось взять под контроль очаги возгорания в провинции Кастельон на востоке страны. Ранее из опасных районов были эвакуированы порядка 1500 человек. Лесной пожар вспыхнул в четверг на фоне сухой погоды. Стихия уничтожила более 4000 гектаров земли. Пострадали как минимум восемь деревень.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал поддержку правительства тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

В Испании, по данным Европейского Союза, в 2022 году из-за лесных пожаров пострадало 306 555 гектаров угодий. Прошлый год также был самым жарким в Испании с момента начала регистрации метеонаблюдений.