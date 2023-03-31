Минск просит ядерное оружие для подготовки к войне с Западом

Минск просит ядерное оружие для подготовки к войне с ЗападомКомментарии
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Минск добивается размещения на своей территории ядерного оружия в рамках подготовки к конфликту с западными странами. Об этом в ходе послания к нации и парламенту заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что давно ведёт переговоры об этом с Москвой, но в последнее время видит признаки подготовки военной агрессии против республики.
После распада Советского союза с белорусской территории были выведены, по данным МИД, почти 600 ракет средней и меньшей дальности. До этого в республике размещалась группировка стратегический сил численностью до 40 тыс. человек с одним из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия.