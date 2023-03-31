Минск просит ядерное оружие для подготовки к войне с Западом

Минск добивается размещения на своей территории ядерного оружия в рамках подготовки к конфликту с западными странами. Об этом в ходе послания к нации и парламенту заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что давно ведёт переговоры об этом с Москвой, но в последнее время видит признаки подготовки военной агрессии против республики.

Мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено. Александр Лукашенко

После распада Советского союза с белорусской территории были выведены, по данным МИД, почти 600 ракет средней и меньшей дальности. До этого в республике размещалась группировка стратегический сил численностью до 40 тыс. человек с одним из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия.