Доступный для использования глобальный ядерный арсенал увнличился

Мировой ядерный арсенал увеличился, и, в основном, за счет России и Китая. Об этом говорится в последнем докладе Агентства по мониторингу запрета на распространение ядерного оружия. Доклад обнародован неправительственной организацией Norwegian People's Aid (Норвежская народная помощь)

В начале этого года девять ядерных держав имели 9 576 готовых к использованию боеголовок. Годом ранее их было 9 440. 2 936 боеголовок списаны и ожидают демонтажа.

Это оружие обладает "суммарной разрушительной силой", равной "более чем 135 000 бомбам, сброшенным на Хиросиму, говорится в докладе.

Страх перед ядерной войной, подчеркивают эксперты, достиг самого высокого уровня со времен холодной войны.