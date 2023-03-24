Беспорядки во Франции: визит Карла III переносится

Визит короля Карла III во Францию переносится на фоне протестов против пенсионной реформы, об этом сообщили в Елисейском дворце.

Такое решение приняли правительства двух стран после телефонного разговора между Эммануэлем Макроном и британским монархом. В Париже заявили, что хотели бы "иметь возможность принимать Его Величество в условиях, которые соответствуют нашим дружеским отношениям".

На Даунинг-стрит уточнили, что визит был отложен по просьбе президента Макрона.

Приезд британского монарха был намечен на воскресенье, предполагалось, что Карл III и королева-консорт Камилла проведут во Франции три дня. Официальная программа включала выступление во французском Сенате, открытие выставки в музее Орсе, а также посещение эко-виноградника под Бордо и угодий, пострадавших от лесных пожаров прошлым летом.

По обе стороны Ла-Манша опасались проблем с обеспечением безопасности во время первого государственного визита Карла III в качестве главы Соединённого королевства, который совпал с социальным противостоянием во Франции. На передовицу газеты "Гардиан" в пятницу была помещена фотография мэрии Бордо, которую пытались поджечь демонстранты.

Представители французской оппозиции и участники акций протеста также критиковали запланированный банкет в Версале. Профсоюзы объявили десятую по счёту общенациональную стачку на 28 марта.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что король и корлева-консорт "будут счастливы приехать во Францию, как только найдётся подходящая дата".

29 марта Карла III ожидают в Германии.