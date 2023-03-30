Монахи отказываются покидать Киево-Печерскую лавру

Решив сопротивляться до последнего, монахи, изгнанные из Киево-Печерской лавры, отказываются уходить. Формально их выселяют на основании прекращения договора аренды на помещения расположенного в центре Киева монастыря. Украинские власти обвинили их в тесных связях с РПЦ и поддержке Кремля, требуя покинуть территорию лавры не позднее 29 марта.

"Нас не имеют права выгонять, - говорит один из наставников лавры митрополит Павел, - Вчера мы получили письмо из ООН, в котором говорится, что мы можем оставаться в Лавре до окончания процесса, до решения суда. Если мы выиграем, то выиграем. А если они выиграют, мы будем подавать апелляцию".

Власти утверждают, что монахи нарушили условия аренды, производя ремонт в зданиях объекта исторического наследия ЮНЕСКО и допуская технические нарушения. Но обитатели лавры это отрицают.

Россия также осудила давление со стороны Украины за выселение священнослужителей.

Спор о самом почитаемом православном объекте Украины - часть более масштабного конфликта внутри православной церкви, который развивается параллельно с войной.