Стрельба в начальной школе в Нэшвилле: погибли трое детей и трое взрослых, нападавшая застрелена

Трое детей и трое взрослых были убиты в результате стрельбы в частной христианской начальной школе в городе Нэшвилле (штат Тенесси) в понедельник, сообщила полиция.

Подозреваемая в преступлении была убита полицией в ходе противостояния после стрельбы. У неё было две полуавтоматические винтовки и пистолет, заявили представители полиции.

Ранее власти заявляли, что речь шла о нападавшем-подростке - с тех пор подозреваемая была опознана как 28-летняя жительница Нэшвилла.

В пресвитерианской школе The Covenant School обучаются около 200 учеников с дошкольного возраста по шестой класс.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Джо Байден выступит по поводу стрельбы в Нэшвилле в ближайшее время.

Ожидается, что он выступит с речью примерно в 14:30 по местному времени (18:30 GMT) перед запланированным выступлением на Женском бизнес-саммите.

Очередная трагедия проищошла на фоне вспышку насилия в школах по всей стране, включая массовое убийство в начальной школе в Увалде, штат Техас, в прошлом году; убийство первоклассника, застрелившего своего учителя в Вирджинии; и стрельбу на прошлой неделе в Денвере, в результате которой были ранены два администратора.