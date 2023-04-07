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мир

Эскалация насилия на Ближнем Востоке в период праздников

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Итальянские миротворцы ООН осматривают мост, разрушенный израильским авиаударом, в деревне Маалия на юге Ливана, пятница, 7 апреля 2023 года.
Итальянские миротворцы ООН осматривают мост, разрушенный израильским авиаударом, в деревне Маалия на юге Ливана, пятница, 7 апреля 2023 года.   -  Авторское право  Mohammed Zaatari/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Насилие между израильтянами и палестинцами обострилось в пятницу в связи с дальнейшими нападениями с обеих сторон. Две израильтянки - родные сёстры - погибли, а их мать получила ранения, когда по их машине в поселении недалеко от Вифлиема на Западном берегу Иордана был открыт огонь предположительно палестинскими боевиками.

Все трое были доставлены в больницу на вертолёте, но сестёр спасти не удалось. Это произошло всего через несколько часов после израильских авиаударов по предполагаемым целям ХАМАС на юге Ливана.

Ракеты попали в сельскохозяйственные постройки рядом с лагерем палестинских беженцев недалеко от города Калили, в результате чего был убит домашний скот, а некоторые жители получили легкие ранения.

Этот воздушный налёт, а также другие удары по Газе израильтяне назвали ответом на более ранние обстрелы палестинских боевоков, которые выпустили серию ракет по целям в Израиле.

Растёт напряжённость в Иерусалиме, где радикальное палестинское движение ХАМАС организовало акцию протеста во время пятничной молитвы у мечети Аль-Акса. Старый город в настоящее время стал центром паломничества мусульман, празднующих Рамадан, иудеев, празднующих Песах, и христиан, отмечающих Пасху. 

Неспокойно и в столице Тель-Авиве, где в райане набережной Чарльза Клора автомобилист совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погиб один итальянский турист, шесть человек получили ранения. Состояние двух раненых тяжёлое. Нападавший был застрелен подоспешей полицией.

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