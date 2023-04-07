Эскалация насилия на Ближнем Востоке в период праздников

Насилие между израильтянами и палестинцами обострилось в пятницу в связи с дальнейшими нападениями с обеих сторон. Две израильтянки - родные сёстры - погибли, а их мать получила ранения, когда по их машине в поселении недалеко от Вифлиема на Западном берегу Иордана был открыт огонь предположительно палестинскими боевиками.

Все трое были доставлены в больницу на вертолёте, но сестёр спасти не удалось. Это произошло всего через несколько часов после израильских авиаударов по предполагаемым целям ХАМАС на юге Ливана.

Ракеты попали в сельскохозяйственные постройки рядом с лагерем палестинских беженцев недалеко от города Калили, в результате чего был убит домашний скот, а некоторые жители получили легкие ранения.

Этот воздушный налёт, а также другие удары по Газе израильтяне назвали ответом на более ранние обстрелы палестинских боевоков, которые выпустили серию ракет по целям в Израиле.

Растёт напряжённость в Иерусалиме, где радикальное палестинское движение ХАМАС организовало акцию протеста во время пятничной молитвы у мечети Аль-Акса. Старый город в настоящее время стал центром паломничества мусульман, празднующих Рамадан, иудеев, празднующих Песах, и христиан, отмечающих Пасху.

Неспокойно и в столице Тель-Авиве, где в райане набережной Чарльза Клора автомобилист совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погиб один итальянский турист, шесть человек получили ранения. Состояние двух раненых тяжёлое. Нападавший был застрелен подоспешей полицией.