Мусорщики Парижа очистят город после 3-недельной забастовки

Мусорщики Парижа очистят город после 3-недельной забастовкиКомментарии
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Горы мусора скопились на улицах французской столицы с 6 марта, когда парижские мусорщики решили устроить забастовку.
Во вторник крупнейший профсоюз, работающий в секторе отходов и городской санитарии, объявил о временной приостановке забастовки, начиная со среды. Рабочие также прекратят блокаду трех мусоросжигательных заводов, которые обслуживают город.
Забастовка мусорщиков - это часть протестов, которые охватили страну в связи с пенсионной реформой, предложенной правительством Эммануэля Макрона.