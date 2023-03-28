Мусорщики Парижа очистят город после 3-недельной забастовки

Горы мусора скопились на улицах французской столицы с 6 марта, когда парижские мусорщики решили устроить забастовку.

Во вторник крупнейший профсоюз, работающий в секторе отходов и городской санитарии, объявил о временной приостановке забастовки, начиная со среды. Рабочие также прекратят блокаду трех мусоросжигательных заводов, которые обслуживают город.

Забастовка мусорщиков - это часть протестов, которые охватили страну в связи с пенсионной реформой, предложенной правительством Эммануэля Макрона.