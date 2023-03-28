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Франция

Мусорщики Парижа очистят город после 3-недельной забастовки

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 Антон Хмельнов
Горы мусора лежат по всему Парижу, включая центр, после 3-недельной забастовки столичных мусорщиков.
Горы мусора лежат по всему Парижу, включая центр, после 3-недельной забастовки столичных мусорщиков.   -  Авторское право  Aurelien Morissard / Copyright 2023 The AP

Горы мусора скопились на улицах французской столицы с 6 марта, когда парижские мусорщики решили устроить забастовку. 

Во вторник крупнейший профсоюз, работающий в секторе отходов и городской санитарии, объявил о временной приостановке забастовки, начиная со среды. Рабочие также прекратят блокаду трех мусоросжигательных заводов, которые обслуживают город.

Забастовка мусорщиков - это часть протестов, которые охватили страну в связи с пенсионной реформой, предложенной правительством Эммануэля Макрона.