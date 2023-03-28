Израиль: противники судебной реформы продолжат акции протеста

Демонстрации как противников так и сторонников судебной реформы в Израиле продолжались до ночи, завершив день беспрецедентных общенациональных забастовок, которые парализовали страну и заставили премьер-министра Биньямина Нетаньяху "взять тайм-аут для диалога".

Недели массовых протестов ввергли страну в самый серьезный внутренний кризис за последние годы.

Ранее Нетаньяху обратился к нации, где объявил о приостановке рассмотрения законопроекта о судебной реформе до лета. В своей речи он сравнил два лагеря, сторонников и противников реформы, с двумя женщинами, которые обратились к царю Соломону, с одним младенцем, каждая из них уверяла, что именно она его мать. "Сегодня два лагеря спорят об одном младенце – нашем любимом Израиле", – сказал премьер.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

— Из чувства национальной ответственности, из желания избежать раскола в народе, я решил приостановить второе и третье чтение закона в этом созыве Кнессета, чтобы дать время прийти к широкому консенсусу для принятия закона на следующей сессии Кнессета.

План по реорганизации судов, который даст правительству Нетаньяху больше полномочий выбирать судей, включая тех, кто будет председательствовать на его процессе по делу о коррупции, столкнул либеральных и светских израильтян с более правыми и религиозно-консервативными фракциями, даже вызвав опасения гражданской войны, к большому беспокойству США.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

— Мы приветствуем это объявление как возможность создать дополнительное время и пространство для компромисса.

Несмотря на уступку Нетаньяху, лидеры протестующих призвали продолжать демонстрации до тех пор, пока не убедятся в том, что есть прогресс на переговорах.