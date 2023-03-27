Нетаньяху может приостановить судебную реформу после массовых протестов

В правительстве Израиля обсуждают возможность приостановки судебной реформы на фоне массовых протестов. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил членам правительственной коалиции, что готов отказаться от немедленного принятия закона, – передаёт государственное израильское радио Kan.

Это решение было принято после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в кабинет министров. Ожидалось и официальное обращение Нетаньяху к нации, однако оно было отложено на неопределённое время.

Накануне вечером противники судебной реформы провели особенно массовые акции протеста в Израиле. Профсоюзы объявили о начале забастовки, которая может парализовать целые секторы экономики, в том числе банковскую систему, здравоохранение и транспорт.

Протестующие считают, что Биньямин Нетаньяху своей реформой стремится подорвать независимость судов и ставит под угрозу израильскую демократию. Правительство настаивает на том, что реформа поможет восстановить баланс между ветвями власти.

Вопрос о реформе вызывает разногласия и в самом кабинете министров. Известно уже об одной отставке, связанной с этой инициативой: своего поста лишился министр обороны Йоав Галант из-за призыва отказаться от реформы под давлением протестов.

В то же время, как передаёт ANSA, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир грозится уйти в отставку, если закон о судебной системе будет приостановлен.