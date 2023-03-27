Израиль: многотысячные протесты после увольнения министра обороны из-за критики судебной реформы

Десятки тысяч израильтян вышли на стихийные акции протеста по всей стране в воскресенье вечером — сразу после того, как стало известно о снятии с должности министра обороны страны. Местные СМИ пишут, что в формулировке об увольнении шла речь об утрате доверия.

Ранее теперь уже бывший министр обороны Йоав Галант призывал правительство приостановить резонансную судебную реформу хотя бы до дня независимости страны (26 апреля) и попытаться найти компромисс с протестным движением. Также о своей отставке объявил генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир.

Накануне разгневанные манифестанты перекрыли главную магистраль в Тель-Авиве, а также прорвались к резиденции Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Полиция вступила в потасовку с демонстрантами, применив для разгона толпы водометы.

В кратком телевизионном заявлении в субботу вечером теперь уже бывший министр обороны Йоав Галант предупредил, что многонедельные протесты против судебной реформы представляют угрозу безопасности и должны быть отменены.

На этой неделе правительство Нетаньяху проведет парламентское голосование по центральному элементу реформы — закону, который даст правящей коалиции последнее слово при назначении всех судей. Кроме того власти планируют наделить парламент правом отменять решения Верховного суда с помощью простого большинства и ограничить судебный пересмотр законов. Критики говорят, что эта реформа устранит систему сдержек и противовесов в израильской демократии.