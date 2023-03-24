Протесты во Франции: более 400 задержанных

По итогам массовых протестов во Франции сообщается о более чем 400 задержанных. Раздаются голоса о том, что задержания были произвольными

По итогам 9-го дня общенациональных протестов во Франции сообщается о более чем 400 задержанных. Раздаются голоса о том, что задержания были произвольными, многие из оказавшихся за решёткой не имели никакого отношения к акциям.

Участники акций при этом заявляют, что несмотря на реакцию властей, не намерены прекращать протесты.

Анелиз Боржес, Euronews

«Более 400 человек были задержаны в четверг по всей Франции после демонстраций, которые переросли в столкновения. Многие остаются под стражей. Позади меня вы видите друзей и родственников тех, кого содержат под стражей в XVII округе Парижа.

Многие пришли сюда ещё утром в пятницу, чтобы потребовать освобождения своих близких и сказать, что их очень беспокоит происходящее в стране, тот факт, что правительство использует полицию против своих сограждан.

Будет интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Ситуация очень напряжённая. Сейчас правительственные чиновники постоянно заявляют, что разочарованы таким поворотом событий. Очевидно, правительство ожидало, что протесты утихнут после принятия спорной реформы пенсионной системы. Но этого не произошло.

Более 3 миллионов человек, по данным профсоюзов, вышли на улицы Франции, заявив, что они собираются продолжать свою борьбу до тех пор, пока правительство не откажется от реформы, и призвали провести ещё одну крупную акцию во вторник. Но также ожидается, что неформальные собрания продолжатся в течение ближайших дней и, следовательно, можно ожидать ещё большей напряжённости и новых арестов».