Трамп: "возможно, я самый невиновный человек в истории США"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств финансовых нарушений с его стороны. На митинге в Техасе он назвал себя, «возможно, самым невиновным человеком в истории страны», сославшись на итоги проверки миллионов документов.

Вы будете оправданы и будете смотреть с гордостью, а головорезы и преступники, развращающие нашу систему правосудия, будут повержены, дискредитированы и полностью опозорены. Дональд Трамп бывший президент США

Трампа подозревают в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.