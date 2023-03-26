Трамп: "возможно, я самый невиновный человек в истории США"Комментарии
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств финансовых нарушений с его стороны. На митинге в Техасе он назвал себя, «возможно, самым невиновным человеком в истории страны», сославшись на итоги проверки миллионов документов.
Трампа подозревают в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.