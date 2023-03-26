EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
США

Трамп: "возможно, я самый невиновный человек в истории США"

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Дональд Трамп
Дональд Трамп   -  Авторское право  SUZANNE CORDEIRO/AFP or licensors

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств финансовых нарушений с его стороны. На митинге в Техасе он назвал себя, «возможно, самым невиновным человеком в истории страны», сославшись на итоги проверки миллионов документов.

Вы будете оправданы и будете смотреть с гордостью, а головорезы и преступники, развращающие нашу систему правосудия, будут повержены, дискредитированы и полностью опозорены.
Дональд Трамп
бывший президент США

Трампа подозревают в подлоге финансовых документов перед избирательной кампанией для сокрытия информации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.