Дональд Трамп начинает президентскую кампанию

"Выборы 2024 года — наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня". Об этом заявил экс-президент США Дональд Тамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.

О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил два с половиной месяца назад.

В 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования.