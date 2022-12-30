Обнародованы налоговые декларации Дональда Трампа

Обнародованы налоговые декларации Дональда ТрампаКомментарии
Euronews
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Конгресс США опубликовал налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа за последние несколько лет, чему он долгое время препятствовал, и был первым за 40 лет президентом, который отказывался публиковать декларации добровольно.
За эти годы Трамп неоднократно сообщал о больших убытках, и в итоге например в 2020 году не заплатил налоговой ни цента.
Сам экс-президент, претендующий на новый срок, осудил решение конгресса, но заявил, что горд за свои деловые успехи.