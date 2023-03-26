Президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие. По его словам, этого давно добивался Александр Лукашенко и такая договорённость была, наконец, достигнута. Российский лидер сообщил, что Москва уже передала Минску комплексы «Искандер», способные запускать ракеты с ядерной боевой частью, а также помогла переоборудовать десять военных самолётов для применения тактического оружия.

Это объявление Путин связал с обещаниями Великобритании поставлять вооружённым силам Украины бронебойные снаряды с обеднённым ураном. Москва расценила это как угрозу применения грязной бомбы и шаг к ядерному столкновению. В Лондоне настаивают на том, что снаряды с урановыми сердечниками не имеют никакого отношения к ядерному оружию.

В начале недели президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин заявили о недопустимости размещения ядерного оружия на территориях других стран и призвали воздержаться от гонки вооружений.