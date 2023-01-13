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США

Серия разрушительных торнадо пронеслась по югу США

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 Euronews
Последствия торнадо в Пратвилле, Алабама
Последствия торнадо в Пратвилле, Алабама   -   Авторское право  Vasha Hunt/Copyright 2023, The AP. All rights reserved.

Как минимум 7 человек погибли и 12 получили ранения в результате серии торнадо, пронесшейся над южными штатами США.

Разрушительная сила вихревой воздушной массы была запечатлена на видео, снятое в пригороде Селмы в Алабаме. Десятки домов и предприятий в городе превратились в руины или получили значительные повреждения.

В другой части Алабамы торнадо прочертил путь шириной 30 километров через весь штат.

Сообщается, что в одном из районов смерч подбросил в воздух несколько передвижных домов.

В результате разгула стихии в Джорджии и Алабаме без электричества остаются более 98 тыс. потребителей.

Пока жители возвращаются в свои дома, чтобы оценить ущерб, аварийные службы ищут людей, возможно, оказавшихся в ловушке под завалами.

В последние недели на США обрушилась серия экстремальных погодных явлений, которые многие эксперты связывают с изменением климата.