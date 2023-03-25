Зеленский: ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления

Зеленский: ВСУ не хватает снарядов для контрнаступленияКомментарии
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Вооружённые силы Украины не могут начать масштабное контрнаступление из-за нехватки боеприпасов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью японским СМИ, призвав партнёров расширить военную помощь Киеву.
Этот вопрос остаётся одной из главных тем обсуждений в НАТО. О поддержке Украины шла речь в ходе встречи генсека альянса Йенса Столтенберга с премьер-министром Норвегии.
Ещё одной темой переговоров стало вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые подали соответствующие заявки после российского вторжения в Украину. Столтенберг заявил, что это укрепит альянс.