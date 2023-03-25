Зеленский: ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления

Вооружённые силы Украины не могут начать масштабное контрнаступление из-за нехватки боеприпасов. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью японским СМИ, призвав партнёров расширить военную помощь Киеву.

Этот вопрос остаётся одной из главных тем обсуждений в НАТО. О поддержке Украины шла речь в ходе встречи генсека альянса Йенса Столтенберга с премьер-министром Норвегии.

Я приветствую значительную финансовую, гуманитарную и военную помощь Норвегии Украине. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, танки, артиллерийские боеприпасы и подготовку украинских солдат. Мы должны и дальше предоставлять Украине то, что необходимо для победы, столько, сколько потребуется. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Ещё одной темой переговоров стало вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые подали соответствующие заявки после российского вторжения в Украину. Столтенберг заявил, что это укрепит альянс.