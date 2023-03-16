Израиль: новые акции протеста после того, как Нетаньяху отверг компромисс Герцога

(AFP) Израильские демонстранты вернулись на улицы в четверг, чтобы провести митинг против предложенных судебных реформ, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил компромиссный план, предложенный президентом страны.

Реформы, некоторые положения которых уже приняты парламентом, - это "конец демократии", - гласил плакат, которым размахивали демонстранты в Тель-Авиве.

"Я боюсь, что мы станем религиозным государством, что законы иудаизма будут стоять на первом месте, а демократической свободы, которая у нас есть, больше не будет", - сказала AFP Лиат Цви, научный сотрудник Тель-Авивского университета.

Демонстранты также собрались в Иерусалиме и северном городе Хайфа, чтобы осудить изменения, которые, среди прочего, позволят законодателям отменять решения Верховного суда простым большинством голосов.

С тех пор как правительство Нетаньяху, которое многие считают ультраправым, объявило о реформах в январе, через месяц после его вступления в должность, по всему Израилю регулярно проходят массовые демонстрации.

Противники пакета также обвиняют Нетаньяху, против которого выдвинуто множество обвинений в коррупции, в попытке использовать реформы для отмены возможных судебных решений против него.

Президент Ицхак Герцог в среду представил предложенный компромисс по реформам, но он был немедленно отвергнут правительством.

"Тот, кто думает, что настоящая гражданская война с человеческими жертвами - это черта, которую мы никогда не сможем достичь, не имеет ни малейшего представления о том, о чем он говорит", - сказал Герцог.

Позднее Нетаньяху сказал журналистам: "Что касается компромисса президента, я думаю, что любая попытка достичь соглашения и диалога, безусловно, приветствуется".

"Но то, что предлагает президент, не было принято представителями правящей коалиции. Ключевые пункты его программы лишь закрепляют существующую ситуацию и не приносят необходимого баланса между силами", - добавил он.