ООН призывает к сдержанности на Ближнем Востоке на фоне наступления Рамадана

Толпы мусульман собрались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме на вечернюю молитву в канун начала священного месяца Рамадан.

Комплекс, известный евреям как Храмовая гора, считается третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

Но поскольку в этом году Рамадан проходит на фоне самых напряженных за последние годы отношений между Израилем и Палестиной, есть опасения, что столкновений не избежать даже в священный месяц.

С начала года в результате конфликтов были убиты 85 палестинцев и 15 израильтян, согласно подсчетам Ассошиэйтед Пресс.

ООН призвала всех лидеров воздержаться от провокационных действий в это непростое время.

Для большинства семей это время праздника — в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан тысячи людей радостно приветствовали зажжение гигантского фонаря в честь наступления священного месяца.

Рамадан — это 30 дней строгого поста и молитв для сотен миллионов мусульман во всем мире. В этом году пост продлится до 20 апреля и закончится традиционно праздником Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам.