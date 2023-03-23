Индонезия: миллионы мусульман празднуют священный месяц Рамадан

Миллионы мусульман в Индонезии празднуют священный месяц Рамадан, который начнется в четверг.

Мусульмане составляют почти 90% 277-миллионного населения страны.

Вскоре после официального объявления начала праздника в четверг мечети заполнились верующими, совершающими вечерние молитвы, известные как "таравих".

В Большой мечети Истикляль в Джакарте, самой большой в Юго-Восточной Азии, плечом к плечу теснились десятки тысяч верующих.

Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и половых сношений с восхода до заката солнца.

Даже крошечного глотка воды или затяжки дыма достаточно, чтобы нарушить пост.

Вечером семья и друзья собираются вместе и пируют в праздничной атмосфере.

Цель поста - приблизить верующих к Богу и напомнить им о страданиях бедных.

Мусульмане должны строго соблюдать ежедневные молитвы и заниматься усиленным религиозным созерцанием.

Их также призывают воздерживаться от сплетен, ссор и сквернословия во время священного месяца.