Индонезия: миллионы мусульман празднуют священный месяц Рамадан

Миллионы мусульман в Индонезии празднуют священный месяц Рамадан, который начнется в четверг.
Мусульмане составляют почти 90% 277-миллионного населения страны.
Вскоре после официального объявления начала праздника в четверг мечети заполнились верующими, совершающими вечерние молитвы, известные как "таравих".
В Большой мечети Истикляль в Джакарте, самой большой в Юго-Восточной Азии, плечом к плечу теснились десятки тысяч верующих.
Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и половых сношений с восхода до заката солнца.
Даже крошечного глотка воды или затяжки дыма достаточно, чтобы нарушить пост.
Вечером семья и друзья собираются вместе и пируют в праздничной атмосфере.
Цель поста - приблизить верующих к Богу и напомнить им о страданиях бедных.
Мусульмане должны строго соблюдать ежедневные молитвы и заниматься усиленным религиозным созерцанием.
Их также призывают воздерживаться от сплетен, ссор и сквернословия во время священного месяца.