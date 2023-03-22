Рамадан - как и кто соблюдает пост в 2023 году

Кто отмечает Рамадан?

Рамадан - священный для верующих месяц поста и молитв в мусульманской традиции. Это означает, что пост в этом году будут соблюдать почти 2 миллиарда человек: ислам как вторая по численности мировая религия объединяет около 25% мирового населения.

В этом году Рамадан начинается с 22 или 23 марта и продлится примерно до 21 апреля. Приблизительность дат связана с летоисчислением в исламе по лунному календарю: лунный год короче солнечного, и каждый год дата Рамадана сдвигается ближе к началу года на 10-11 дней.

Таким образом, через 7 лет, в 2030 году Рамадан будет отмечаться дважды: в начале года (примерно с 5 января) и в конце (с началом поста около 25 декабря).

Точную дату начала поста в каждой из стран исламского мира, как правило, определяют религиозные власти, и окончательно известна она становится в последний момент, то есть в день начала Рамадана.

В разных странах мусульманского мира само слово “рамадан” произносят по-разному. Так, согласно персидской традиции, название священного месяца в Иране, Турции, Азербайджане, Пакистане и Индии произносят как “рамазан”, а в Бангладеш - “ромзан”. На территории РФ, “рамазан” говорят также в Татарстане и Башкирии, хотя арабская фонетическая форма через “д” теперь тоже используется.

Почему соблюдают Рамадан?

Обязательный пост (саум) в Рамадан - один из пяти столпов ислама. Мусульмане считают, что все Священные Писания были открыты пророкам во время месяца Рамадана: свитки Авраама, Тора, Псалмы, Евангелие и последнее откровение - Коран. Считается, что пророк Мухаммед получил свое первое кораническое откровение в Лайлат аль-Кадр, одну из пяти нечетных ночей в последние 10 дней Рамадана, после дней неустанных молитв и уединения.

Хотя мусульманам впервые было предписано поститься во второй год Хиджры (то есть в 624 году), многие считают, что практика поста не является нововведением, а скорее всегда была необходима верующим для достижения таквы - богобоязненности. Считается, что доисламские язычники Мекки постились в десятый день Мухаррама, чтобы искупить грех и избежать засухи. Другие исследователи утверждают, что само соблюдение поста в Рамадан восходит к соблюдению строгой дисциплины в ранних сирийских церквях. Это утверждение оспаривают некоторые мусульманские ученые.

Из чего состоит Рамадан?

Пост в Рамадан подразумевает прекращение приёма пищи и воды, а также воздержание от восхода солнца до заката. Пост продолжается весь месяц, и заканчивается праздником разговения Ид-аль-Фитр или - в традиции некоторых стран и регионов - Ураза-байрам.

На территории РФ в республиках с большой долей мусульманского населения этот праздник - официально нерабочий день. Среди этих регионов: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня.

Пост в Рамадан - одна из самых соблюдаемых догм ислама: согласно опросам, его практикуют 70-80% мусульман. Пост обязателен для всех мусульман, мужчин и женщин, начиная с возраста полового созревания. В некоторых странах родители поощряют своих детей поститься полдня с десятилетнего возраста, чтобы приучить их к посту.

Еда во время Рамадана

Первый прием пищи в течение дня - сухур - необходимо завершить до рассвета. После дневного поста, полного захода солнца и вечерней молитвы следует - ифрат - второй и последний прием пищи.

Планирование утреннего и вечернего меню - особая часть Рамадана для постящихся. Хотя кулинарные традиции различаются по странам мира, общие принципы сохраняются: утром есть сытно, но не тяжелую пищу, а вечером включать в меню сухофрукты, мясо и овощи.

Для сухура популярными можно назвать блюда из фасоли, как “фуль-Рамадан” в Египте, брик с яйцом в некоторых странах МАГРИБа, болани (афганская лепешка с начинкой из печеного картофеля), салаты из фруктов и каши.

Для вечернего ифтара по традиции на столе появляются финики, шорба (популярный на Ближнем Востоке суп из чечевицы), кима самоса - угощение среди мусульман Индии: хрустящие оладьи с ароматной начинкой из бараньего фарша с добавлением имбиря, чили, мяты и гарам масалы. Готовят также халим из баранины и мясные кебабы.

Что еще должен делать постящийся?

Во время Рамадана верующие должны вести себя благородно, самосовершенствоваться и совершать благие поступки в отношении родственников и соседей. Следует помогать обездоленным, а одним из самых благих дел считается накормить постящихся после заката.

Кто может быть освобожден от поста?

От соблюдения Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, дети не достигшие половой зрелости, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями. Причем под болезнями понимаются не только те, что связаны со строгой диетой во время поста, но и душевные расстройства. Кроме того есть и пить в Рамадан может тот, кто находится в длительном путешествии. В некоторых из перечисленных случаев, верующим следует восполнить все пропущенные дни поста позднее, уже по окончании Рамадана.

Рамадан в странах Европы

В европейских странах Рамадан соблюдают многочисленные мусульманские общины. В Великобритании, согласно последней переписи населения в 2021 году, около 6,5% населения исповедует ислам. Рамадан для британских мусульман начнется в среду, 22 марта.

В этот же день начнут священный пост верующие во Франции и в Испании.

Французы продолжают споры о методах определения даты начала поста: с одной стороны существуют астрономические расчёты, чётко предсказывающие лунные фазы. С другой, есть традиция наблюдения лунного месяца невооруженных глазом, и именного его появление на небе в начале Рамадана знаменует начало поста. Совет национальных мусульманских федераций (FFAICA, GMP, MF и RMF), который собирается в Большой мечети Парижа, примирительно считает, что оба метода взаимодополняют друг друга. Именно поэтому, во Франции дата начала Рамадана всегда известна заранее.

Во Франции число людей, практикующих ислам, оценивается примерно в 3,5 млн человек. При этом размер общины выходцев из стран МАГРИБа значительно больше.

В Испании, где существует историческая связь с мусульманским миром со времен реконкисты, сегодня более двух миллионов верующих мусульман. Причём собственно испанцев среди них - чуть более 800 тысяч. Остальные считаются иностранными семьями, проживающими на территории Испании. Самые большие мусульнаские общины - в Каталонии и Андалусии.

Рамадан в Российской Федерации

В России, по некоторым оценкам, доля мусульман составляет около 10% населения. Народы, традиционно исповедующие ислам, составляют большинство населения в семи субъектах федерации: это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Башкортостан и Татарстан. При этом лишь часть этих национальных общин придерживаются основных религиозных догм (согласно опросу 2021 года, лишь 42%).

Для российских мусульман Рамадан начинается в четверг, 23 марта, а закончится вечером в пятницу, 21 апреля.