Поздний ужин Рамадана

Во время Рамадана практикующие мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Затем следует ифтар - разговение с наступлением темноты. Принять участие в трапезе может любой....

Наш корреспондент Джеймс О'Хаган побывал в дубайском отеле Jumeirah Zabeel Saray, где встретился с первым в истории страны шеф-поваром. Мусабе Аль-Кааби подробнее рассказал о ритуале ифтара и, конечно, накормил журналистов вкусным поздним ужином.

Сигналом к окончанию дневного поста служит азан - призыв к вечерней молитве, после которого мусульмане могут сесть за стол. Первый голод утоляется финиками, водой, кислым молоком. "Так делала пророк Мухаммад, он ел финики, и мы их едим вслед за ним", - поясняет Мусабе Аль-Кааби.

Следом шеф кормит гостей "рисом по-королевски". По его словам, "это старинное традиционное блюдо. Его готовили в древности, но лишь богатые люди, знать".

Аль-Кааби рассказывает и показывает: "Для такого риса нужны печень, говядина, рис, шафран, это все дорогие продукты. Я приготовил рис с шафраном, пожарил цветную капусту, сварил нут. Теперь мне нужно обогатить это ароматом лука. Я сейчас добавлю рис, немного специй. Теперь выложим это все на блюдо и украсим".

В момент начала трапезы звучит традиционное "бисмиллах", - "во имя Аллаха".

Еще одно непременное блюдо ифтара - "узи", своего рода жаркое с рисом, фаршем и бараниной. Трапезу завершат кофейник крепчайшего кофе и блюдо с восточными сладостями.

За кофе Аль-Кааби напомнил: допуск мужчины на кухню, в профессию повара далеко не всегда было нормой на Востоке. "В нашей культуре мужчине запрещено входить на кухню. Но сейчас у нас немало поваров-мужчин, я открыл эту дверь для Эмиратов", - подчеркнул он.

Рецепт "узи с рисом" от шеф-повара:

1.1 кг бараньей голени

2. 500 гр. риса басмати

3. 100 бараньего фарша

4. 2 лавровых листа

5. 3 палочки корицы

чеснок

7. 120 гр. нарубленного лука

8. 100 гр. помидоров

9. 20 г топленого масла

10. соль и перец

11. 6,5 мл воды

12. 40 гр. смеси эмиратских специй

13. 30 гр. томатной пасты

14. 40 гр. кориандра

Последовательность приготовления:

1. Нарезать лук, чеснок, помидоры и кориандр, томить на топленом масле в кастрюле до мягкости, добавит чеснок и специи.

2. Добавить фарш из баранины и тушить 5 минут.

3. Добавьте рис, соль, кориандр, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 20 минут.

4. Отдельно вымыть и замариновать мясо (томатная паста, соль приправы).

5. Поместить мясо в закрытой посуде в духовку на 3 часа при температуре 180 градусов.

6. Положить в тарелку рис, добавить мясо.