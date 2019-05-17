Поздний ужин Рамадана

Во время Рамадана практикующие мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Затем следует ифтар - разговение с наступлением темноты. Принять участие в трапезе может любой....
Наш корреспондент Джеймс О'Хаган побывал в дубайском отеле Jumeirah Zabeel Saray, где встретился с первым в истории страны шеф-поваром. Мусабе Аль-Кааби подробнее рассказал о ритуале ифтара и, конечно, накормил журналистов вкусным поздним ужином.
Сигналом к окончанию дневного поста служит азан - призыв к вечерней молитве, после которого мусульмане могут сесть за стол. Первый голод утоляется финиками, водой, кислым молоком. "Так делала пророк Мухаммад, он ел финики, и мы их едим вслед за ним", - поясняет Мусабе Аль-Кааби.
Следом шеф кормит гостей "рисом по-королевски". По его словам, "это старинное традиционное блюдо. Его готовили в древности, но лишь богатые люди, знать".
Аль-Кааби рассказывает и показывает: "Для такого риса нужны печень, говядина, рис, шафран, это все дорогие продукты. Я приготовил рис с шафраном, пожарил цветную капусту, сварил нут. Теперь мне нужно обогатить это ароматом лука. Я сейчас добавлю рис, немного специй. Теперь выложим это все на блюдо и украсим".
В момент начала трапезы звучит традиционное "бисмиллах", - "во имя Аллаха".
Еще одно непременное блюдо ифтара - "узи", своего рода жаркое с рисом, фаршем и бараниной. Трапезу завершат кофейник крепчайшего кофе и блюдо с восточными сладостями.
За кофе Аль-Кааби напомнил: допуск мужчины на кухню, в профессию повара далеко не всегда было нормой на Востоке. "В нашей культуре мужчине запрещено входить на кухню. Но сейчас у нас немало поваров-мужчин, я открыл эту дверь для Эмиратов", - подчеркнул он.
Рецепт "узи с рисом" от шеф-повара:
1.1 кг бараньей голени
2. 500 гр. риса басмати
3. 100 бараньего фарша
4. 2 лавровых листа
5. 3 палочки корицы
- чеснок
7. 120 гр. нарубленного лука
8. 100 гр. помидоров
9. 20 г топленого масла
10. соль и перец
11. 6,5 мл воды
12. 40 гр. смеси эмиратских специй
13. 30 гр. томатной пасты
14. 40 гр. кориандра
Последовательность приготовления:
1. Нарезать лук, чеснок, помидоры и кориандр, томить на топленом масле в кастрюле до мягкости, добавит чеснок и специи.
2. Добавить фарш из баранины и тушить 5 минут.
3. Добавьте рис, соль, кориандр, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 20 минут.
4. Отдельно вымыть и замариновать мясо (томатная паста, соль приправы).
5. Поместить мясо в закрытой посуде в духовку на 3 часа при температуре 180 градусов.
6. Положить в тарелку рис, добавить мясо.