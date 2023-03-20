ISW: российское наступление выдыхается, Украина может перехватить инициативу

"Украина имеет хорошие позиции для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта", - отмечает ISW, добавляя, что продолжающиеся российские наступления вдоль линии Сватово-Кременная, вокруг Бахмута и вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и Угледар потерпели неудачу.

Украинские силы, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне растущих дискуссий России о возможном контрнаступлении Украины в этом районе.

ISW говорит: "Россия направила около 300 000 мобилизованных солдат, призванных по частичной мобилизации в сентябре 2022 года с целью проведения именно такого весеннего наступления, на эти различные наступательные усилия".

Если 300 000 российских солдат не смогли дать России решающее преимущество в наступлении в Украине, то маловероятно, что ввод дополнительных сил в ходе будущих волн мобилизации приведет к совершенно иному результату в этом году.

Еще одним свидетельством, как сообщает министерство обороны Великобритании, является то, что 3 марта 2023 года власти контролируемой Россией части Запорожской области опубликовали указ, объявляющий оккупированный Мелитополь столицей области.

Россия никогда не оккупировала город Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, который находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

Объявление об альтернативной столице, скорее всего, является молчаливым признанием внутри российской системы того, что ее силы вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем.

Темп российских наступательных операций на театре военных действий в последние недели замедлился, что позволяет предположить, что весеннее наступление России на Донбассе, возможно, приближается к кульминации.