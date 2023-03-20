Выборы в Казахстане: «Аманат» лидирует с большим отрывом

Пропрезидентская партия «Аманат» лидирует в ходе парламентских выборов в Казахстане. Таковы данные экзит-полов. По ним, движение получает примерно 53,5% голосов, далеко опережая ближайших преследователей. У следующей за ней партии «Ауыл» — 10,5%.

Волеизъявление состоялось в Казахстане в воскресенье. Выборы прошли по новой системе, изменённой после массовых и трагических протестов в январе прошлого года. Кроме того, голосование было назначено досрочно — оно должно было состояться в 2026 году.

Теперь депутатов выбирают не только по партийным спискам, но и в одномандатных округах, а в бюллетенях появилась графа «против всех»; был снижен порог для прохождения в парламент с 7% до 5%. Эти изменения руководство страны представляло как модернизацию и переход к «справедливому и конкурентному» формированию органов власти.

Критики действующей власти, тем не менее, полагают, что принципиальных изменений не произошло. Так, из семи допущенных к гонке партий по-прежнему ни одна не критикует президента Касыма-Жомарта Токаева, а лидирующая «Аманат» — наследница созданного Нурсултаном Назарбаевым «Нур-Отана», хотя формально нынешний глава государства дистанцировался от этого движения.

Независимые наблюдатели сообщают и о многочисленных нарушениях в ходе воскресного голосования.