К берегам Тосканы прибыл ещё один СПГ-терминал

В Тоскану прибыл плавучий терминал для сжиженного природного газа. Судно Golar Tundra стоимостью 330 млн евро пришло из Сингапура. Оно должно помочь Италии обеспечить потребности в топливе после начала российского вторжения в Украину и обострения энергетического кризиса, – считают в правительстве.

Противники этого проекта говорят о серьёзных рисках для здоровья и безопасности итальянцев. Серджио Тоньярелли из движения «Объединение свободных граждан за здоровье» обращает внимание на то, как решили экологический вопрос в другом тосканском порту Ливорно:

«Мы просим разместить судно там, где оно не представляло бы опасности для населения и не наносило бы вреда окружающей среде, – как это было сделано в Ливорно, где судно стоит более чем в 20 км от порта в достаточно безопасном районе. Здесь же наоборот они хотят разместить в самой гавани».

По словам Франчески Марино из комитета La Piazza, у тосканцев есть все основания для возмущения и протестов:

«Это судно опасно своей близостью к жилым домам. Обратите внимание, что в Ливорно его пришвартовали в 22 км в отдалении, а 3 мили вокруг объявлены запретной зоной. Здесь же запретная зона определена в радиусе 150 метров. Это значит, у нас есть граждане первого и второго сорта».

СПГ-терминал Golar Tundra может хранить до 170 тыс. кубометров сжиженного топлива. Чиновники объясняют, что установили его так близко от берега, чтобы иметь возможность перекачивать газ в Северную Италию. В правительстве уверяют, что это временное решение, через три года судно могут перевести на другую стоянку.