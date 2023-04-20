Болгария временно запрещает импорт украинского зерна

Болгария вводит запрет на импорт украинского зерна и продуктов питания с 24 апреля и становится таким образом четвёртой страной ЕС, прибегающей к подобным мерам. Решение вступает в силу за несколько недель до сбора нового урожая и останется в силе до 30 июня. Премьер-министр Болгарии Голубь Донев указал в качестве причины временного запрета значительный объём украинского зерна и продовольствия, оставшийся в стране в прошлом году. Оправдывая решение, министр также отметил наличие запрещённых пестицидов в продуктах из Украины.

Явор Гечев, министр сельского хозяйства Болгарии:

"У нас есть собственное многомиллиардное производство (зерна), которое, как мы полагаем, будет сложно реализовать на рынке, и мы понесём очень серьёзные убытки, если не примем меры".

Румыния также рассматривает возможность присоединения к этому запрету. Местные аграрии утверждают, что цена украинского зерна на 30% ниже отечественного.

Министерство сельского хозяйства страны Румынии заявило, что усилит проверки зерна, импортируемого из Украины. Грузовики будут опломбированы и отслежены с помощью GPS во время транзита через территорию страны.

Румыния завила, что больше всех других стран импортировала зерновые из Украины, однако получила при этом меньше всего компенсаций : 10,5 млн евро. Это в 20 раз ниже оценок ущерба самими фермерами.

Петре Дая, министр сельского хозяйства Румынии:

"Мы просили украинского министра использовать все доступные средства для того, чтобы украинские экономические операторы сократили экспорт зерновых и масличных культур в Румынию".

ЕС поспешил предотвратить осложнение ситуации, выступив за общеевропейский подход, и отметив, что таможенная политика должна быть единой для всего блока. Брюссель заявил, что решение обеспечить беспошлинный импорт из Украины также должно оставаться в силе, пообещав компенсировать наносимый фермерам ущерб из бюджета ЕС.

Дана Спинант, представитель пресс-службы Еврокомиссии:

"Вы помните, что мы уже предоставили пакет поддержки в размере 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров. А сейчас мы готовим второй пакет финансовой поддержки в размере 100 млн евро".

В среду Польша решила частично снять запрет: разрешить лишь транзит по своей территории, а не продажу на ней украинского зерна. Отчасти это было сделано для того, чтобы разрядить ситуацию на границе страны с Украиной, где сотни грузовиков простояли в очереди несколько дней.