Сенат Франции проголосовал за проект пенсионной реформы

Сенат Франции, несмотря на протесты населения, одобрил проект пенсионной реформы. "За" проголосовали 195 депутатов, "против" - 112. Таким образом, сделан еще один шаг, чтобы предложенные правительством изменения, стали законом. Главный пункт реформы - повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Жерар Ларше, председатель Сената: "Мы подошли к завершению этих очень напряженных дебатов. Высказались все. С четверга, 2 марта, мы непрерывно работали в течение десяти дней, и почти столько же ночей. В общей сложности, провели более 100 часов дискуссий. Мы зарегистрировали рекордное количество поправок и подпоправок: всего 8 900".

Голосование состоялось через несколько часов после того, как сотни тысяч людей вышли на акции протеста.

Акция протеста в Лионе Laurent Cipriani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Теперь финальную версию реформы должна согласовать комиссия из семи депутатов Национального собрания и семи сенаторов. Заседание намечено на 15 марта. Если после него парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден.