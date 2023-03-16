Финское несчастье: страна борется с рекордной смертностью молодых наркоманов

Финляндию считают образцовой страной. Благодаря развитой системе здравоохранения и образования, низкому уровню преступности и биоразнообразию эксперты ООН вот уже пять лет называют ее самой счастливой в мире. Однако за романтическими картинами деревень, утопающих в снегу, скрывается набирающая остроту проблема - речь идет о молодежной наркомании. Финляндия - европейский лидер по показателю смертности среди тех, кому нет и 25 лет.

В 2022 году почти треть умерших от наркотиков здесь была именно из этой возрастной категории. В среднем наркозависимые умирают в Финляндии на десять лет раньше, чем в других странах ЕС.

Многие передозировки происходят из-за присутствия в организме опасных смесей - к примеру, бупренорфина, бензодиазепинов и алкоголя. Репортер Euronews Ханс фон дер Брели поехал в Финляндии, чтобы увидеть лица, стоящие за тревожной статистикой.

Смерть в неполные 20

Его первый собеседник - Нико. 25-летний мужчина вспоминает: "Я впервые начал курить марихуану в 12 лет, а в свои 16 лет уже готовил опиумный чай, потом пришла очередь экстази, амфетамина и всего остального".

Нико вспоминает, сколько видел смертей. "Когда мне было около 20, началась волна умирания, - рассказывает он. - Ребята падали в могилы, как яблоки с дерева".

Нико ждет тюремный срок по совокупности нарушений. Он рассматривает это как возможность освободиться от зависимости. В Финляндии лечение проходит лишь о 20% тяжелых наркоманов - против 70% в соседней Швеции.

Уколы под контролем

Суви и Нинья, героини репортажа, работают в финском фонде "Голубая лента" - организации, помогающей бездомным и тем, кто борется с наркотической зависимостью.

Обе женщины выступают за создание контролируемых инъекционных кабинетов - мест, где люди могут принимать наркотики в гигиенически безопасной обстановке под наблюдением специалиста. Подобные заведения уже существуют в Германии и Нидерландах, тамошние специалисты считают, что они снижают риски передозировок, инфицирования и насилия.

"Вне таких кабинетов люди употребляют наркотики вот здесь ", - Суви указывает на общественный туалет. - Это чрезвычайно опасно".

Вопрос об открытии в Финляндии кабинетов контролируемого употребления наркотиков обсуждается в ходе подготовки к парламентским выборам в апреле. Сторонники эксперимента считают, что это позволит обеспечить наркоманам медицинский присмотр и, возможно, убедить некоторых лечиться.

Спасать и тушить пожары

Тем более, что новая жизнь возможна. Это подтверждает история Томи, наркомана с многолетним стажем, который 4 раза попадал в реанимацию с передозировками. Томи смог слезть с иглы в тюрьме, куда попал за мошенничество. Он говорит, что ни за что не вернется к прежним привычкам. Дома мужчину ждет новорождённый сын. А еще у него есть мечта - стать пожарным. Правда. для этого ему предстоит добиться снятия судимости, на что уйдет немало времени.

"Хочу посмотреть, куда я долечу с моими новыми крыльями", - говорит он.