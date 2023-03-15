Швейцария: протесты против увольнений в Google

У офиса компании Google в Цюрихе – акция протеста.

Сотни сотрудников пришли выразить несогласие с увольнением более двух сотен человек. В январе компания объявила о сокращении 12 тысяч рабочих мест по всему миру.

Почти половина сотрудников Google в Цюрихе предложила сократить свои зарплаты, чтобы избежать увольнений, но руководство отклонило это предложение.

"Эта компания в прошлом квартале каждый день получала 151 миллион долларов чистой прибыли. Это не та компания, которой нужно увольнять людей", - говорит один из сотрудников Google, вышедший на акцию протеста.

О массовых сокращениях сотрудников объявили и другие крупные IT-компании. Материнская компания социальных сетей Facebook и Instagram - Meta - сообщила во вторник, что ликвидирует 10 000 рабочих мест в 2023 году. В прошлом она сократила 11 000 сотрудников.

О масштабном сокращении персонала также объявили Microsoft, Amazon и Twitter.