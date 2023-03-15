Канцлер казначейства представил антиинфляционный бюджет

Британское правительство представило в среду бюджет, призванный помочь гражданам справиться с ростом стоимости жизни и побудить тысячи людей вернуться на рынок труда в условиях дефицита рабочей силы.

Перед дебатами в Палате общин канцлер казначейства Джереми Хант, по традиции, продемонстрировал красный чемоданчик с новым проектом бюджета журналистам на Даунинг-стрит, 11.

Инфляция уничтожает ценность с трудом заработанной зарплаты, сдерживает инвестиции и разжигает промышленную рознь. Высокая инфляция, госпожа заместитель спикера, является первопричиной забастовок, которые мы наблюдаем за последние месяцы. Мы будем продолжать упорно работать над разрешением этих противоречий, но только таким образом, чтобы не разжигать инфляцию. Частичное снижение инфляции, предсказанное Управлением бюджетной ответственности, произойдет благодаря дополнительным мерам, которые мы принимаем сегодня Джереми Хант канцлер казначейства

Среди предлагаемых мер:

- продление на три месяца предельного уровня цен на электроэнергию, что позволит семьям сэкономить дополнительно 160 фунтов стерлингов;

- заморозка налога на топливо на 12 месяцев;

- в условиях острой нехватки рабочей силы лимит необлагаемых налогом пенсионных взносов будет повышен до £60 000 в год, а лимит пожизненных взносов отменён в надежде побудить врачей Национальной службы здравоохранения (NHS), испытывающей острую нехватку кадров, оставаться на работе дольше;

- ужесточение санкций за невыполнение обязательств для получателей социальных минимумов, чтобы побудить их вернуться к работе.

- увеличение субсидий на уход за детьми для всех детей старше 9 месяцев, чтобы помочь родителям вернуться к работе.

Тем не менее в среду учителя, государственные служащие, младший медицинский персонал, журналисты BBC и водители лондонского метро не вышли на работу, продолжая бастовать против инфляции, составляющей в Великобритании более 10%.