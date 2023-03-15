Канцлер казначейства представил антиинфляционный бюджет

Канцлер казначейства представил антиинфляционный бюджетКомментарии
Британское правительство представило в среду бюджет, призванный помочь гражданам справиться с ростом стоимости жизни и побудить тысячи людей вернуться на рынок труда в условиях дефицита рабочей силы.
Перед дебатами в Палате общин канцлер казначейства Джереми Хант, по традиции, продемонстрировал красный чемоданчик с новым проектом бюджета журналистам на Даунинг-стрит, 11.
Среди предлагаемых мер:
- продление на три месяца предельного уровня цен на электроэнергию, что позволит семьям сэкономить дополнительно 160 фунтов стерлингов;
- заморозка налога на топливо на 12 месяцев;
- в условиях острой нехватки рабочей силы лимит необлагаемых налогом пенсионных взносов будет повышен до £60 000 в год, а лимит пожизненных взносов отменён в надежде побудить врачей Национальной службы здравоохранения (NHS), испытывающей острую нехватку кадров, оставаться на работе дольше;
- ужесточение санкций за невыполнение обязательств для получателей социальных минимумов, чтобы побудить их вернуться к работе.
- увеличение субсидий на уход за детьми для всех детей старше 9 месяцев, чтобы помочь родителям вернуться к работе.
Тем не менее в среду учителя, государственные служащие, младший медицинский персонал, журналисты BBC и водители лондонского метро не вышли на работу, продолжая бастовать против инфляции, составляющей в Великобритании более 10%.