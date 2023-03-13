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Германия

В ФРГ снова бастуют работники аэропортов

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 Антон Хмельнов
В пустом аэропорту представитель профсоюзов укрепляет объявление о забастовке.
В пустом аэропорту представитель профсоюзов укрепляет объявление о забастовке.   -  Авторское право  Jonas Walzberg/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Авиасообщение в нескольких немецких аэропортах было серьезно нарушено в этот понедельник в результате очередной 24-часовой забастовки, связанной со спорами о зарплате.

В Берлине было отменено около 200 вылетов, и примерно треть из запланированных прилетов, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

Аэропорт Гамбурга сообщил, что во время забастовки отменили 123 запланированных вылета и по меньшей мере 50 рейсов из 121 на прилёт.

Забастовка сотрудников аэропортов проходит на фоне трудных переговоров о зарплате для сотрудников федеральных и муниципальных органов власти Германии. Профсоюзы требуют повышения более чем на 10%, в то время как работодатели до сих пор предлагали повышение лишь на 5% и единовременные выплаты в размере 2500 евро (на сотрудника). Профсоюзы отвергли предложенные суммы как недостаточные.

Следующий раунд переговоров начнётся 27 марта.