В ФРГ снова бастуют работники аэропортов

Авиасообщение в нескольких немецких аэропортах было серьезно нарушено в этот понедельник в результате очередной 24-часовой забастовки, связанной со спорами о зарплате.

В Берлине было отменено около 200 вылетов, и примерно треть из запланированных прилетов, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

Аэропорт Гамбурга сообщил, что во время забастовки отменили 123 запланированных вылета и по меньшей мере 50 рейсов из 121 на прилёт.

Забастовка сотрудников аэропортов проходит на фоне трудных переговоров о зарплате для сотрудников федеральных и муниципальных органов власти Германии. Профсоюзы требуют повышения более чем на 10%, в то время как работодатели до сих пор предлагали повышение лишь на 5% и единовременные выплаты в размере 2500 евро (на сотрудника). Профсоюзы отвергли предложенные суммы как недостаточные.

Следующий раунд переговоров начнётся 27 марта.