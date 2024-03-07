В Германии объявлены сразу несколько забастовок на транспорте

By Euronews

В стране бастуют машинисты поездов, наземный персонал авиакомпании Lufthansa, а также сотрудники служб безопасности аэропортов Франкфурта и Гамбурга.

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Немецкие машинисты поездов начали в ночь на четверг 35-часовую забастовку, так как переговоры профсоюза GDL с Deutsche Bahn оказались безуспешными.

Около 80% междугородних и региональных поездов отменены.

Профсоюз машинистов требует повышения зарплаты и сокращения рабочей недели с 38 до 35 часов.

"Это очень неприятно, но я не могу понять, почему для достижения требований, часть из которых, безусловно, обоснована, надо использовать такие жесткие методы", - сетует один из пассажиров.

"Мне нужно срочно в Италию. Надеюсь, что единственный поезд, который ходит, сможет отвезти меня туда", - говорит женщина на вокзале.

Предупредительную забастовку 7 и 8 марта проводит наземный персонал авиакомпании Lufthansa, к которой призвал профсоюз Ver.di. Сообщается, что отменено будет около двух тысяч рейсов. Примерно 200 тысячам пассажиров придется изменить свои планы.

На официальном сайте компании Lufthansa отмечается, что в эти дни будет выполнено лишь от 10 до 20 процентов авиарейсов, предусмотренных расписанием.

Лидеры профсоюзов уже пообещали новые забастовки на транспорте, если предъявляемые ими требования не будут выполнены работодателями.