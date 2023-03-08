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Франция

Протест против пенсионной реформы: женщины в первых рядах

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 Глеб Шатуновский
"Женский день" на протестах против пенсионной реформы
"Женский день" на протестах против пенсионной реформы   -  Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Французские профсоюзы не снижают активности, требуя от правительства Эммануэля Макрона отменить проект пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Многочисленные манифестации, как здесь, в Марселе, были особенно актуальны в Международный женский день, ведь именно по женщинам, как указывают многие эксперты, реформа ударит сильнее. Во-первых, они больше мужчин заняты в таких тяжелых профессиях как младший медицинский персонал или уборка. А во-вторых, из-за отпусков по уходу за ребенком многие просто не в состоянии набрать необходимые для получения полной пенсии 43 года пенсионных выплат. 

"Мы снова собрались вместе 8 марта, которое знаменует всеобщую борьбе нашего народа за право на пенсию и отказ от выхода на пенсию в 64 года. Мы знаем, что самую высокую цену за эту реформу заплатят женщины", - сказал лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон.

В Париже студенты заблокировали вход в Институт политических исследований, среди выпускников которого большинство представителей политической элиты.

"Мы знаем, что перерывистые карьеры случаются гораздо чаще у женщин. В результате этой реформы женщины будут подвергаться еще большей дискриминации, поскольку она делает прерывистость карьеры невыгодной. Это признал министр, это признает правительство, поэтому сегодня особенно важно подчеркнуть это", - говорит Колетт, студентка института. 

Как и днем ранее, в среду забастовка сильно нарушила железнодорожное сообщение, были отменены два поезда из трех. Национальная компания железных дорог сообщила, что ситуация останется сложной и в четверг.