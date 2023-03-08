Протест против пенсионной реформы: женщины в первых рядах

Французские профсоюзы не снижают активности, требуя от правительства Эммануэля Макрона отменить проект пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Многочисленные манифестации, как здесь, в Марселе, были особенно актуальны в Международный женский день, ведь именно по женщинам, как указывают многие эксперты, реформа ударит сильнее. Во-первых, они больше мужчин заняты в таких тяжелых профессиях как младший медицинский персонал или уборка. А во-вторых, из-за отпусков по уходу за ребенком многие просто не в состоянии набрать необходимые для получения полной пенсии 43 года пенсионных выплат.

"Мы снова собрались вместе 8 марта, которое знаменует всеобщую борьбе нашего народа за право на пенсию и отказ от выхода на пенсию в 64 года. Мы знаем, что самую высокую цену за эту реформу заплатят женщины", - сказал лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон.

В Париже студенты заблокировали вход в Институт политических исследований, среди выпускников которого большинство представителей политической элиты.

"Мы знаем, что перерывистые карьеры случаются гораздо чаще у женщин. В результате этой реформы женщины будут подвергаться еще большей дискриминации, поскольку она делает прерывистость карьеры невыгодной. Это признал министр, это признает правительство, поэтому сегодня особенно важно подчеркнуть это", - говорит Колетт, студентка института.

Как и днем ранее, в среду забастовка сильно нарушила железнодорожное сообщение, были отменены два поезда из трех. Национальная компания железных дорог сообщила, что ситуация останется сложной и в четверг.