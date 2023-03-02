"Украинские диверсанты" в Брянской области РФ

Российские власти и СМИ утверждают, что в граничащую с Украиной Брянскую область проникли "украинские диверсанты", которые якобы открыли огонь и захватили в заложники мирных жителей. О "диверсантах" в населенных пунктах Любечане и Сушаны Климовского района 2 марта утром заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

В Киев отвергают эти обвинения. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о провокации российских властей. "История об украинских ДРГ в РФ — это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность".

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" заявил: "То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина — не агрессор, наша основная задача — оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно, ведь страна-террорист — это фактически нестабильное образование, которое может сознательно пытаться обвинять Украину во всем".

Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Года педагога и наставника в режиме видеоконференции, заявил, что "очередной теракт совершили неонацисты и террористы".

ФСБ сообщает, что в Климовском районе проводится специальная операция против "вооруженных украинских националистов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства из-за произошедшего не поехал в Пятигорск на открытие Года педагога и наставника, находится в Кремле и слушает доклады из Брянской области. В пятницу состоится заседание Совета безопасности РФ.

Ответственность за события в Брянской области взяло на себя движение "Русский добровольческий корпус".

Боец сформированного в прошлом году "Русского добровольческого корпуса" рассказал изданию "Важные истории" о группе в 45 человек, зашедшей на территорию Россию.