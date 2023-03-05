ЕС намерен сохранить позиции лидера в сфере чистой энергетики

Помощь Украине, европейская экономика, чистая энергетика. Эти и другие темы обсуждались на заседании правительства ФРГ с участием главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Касаясь вопроса о запрете в ЕС с 2035 года двигателей внутреннего сгорания, Урсула фон дер Ляйен отметила, что идет конструктивный диалог и переговоры должны быть завершены как можно скорее.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Нам (ЕС) нужно сосредоточиться на том, чтобы в будущем сохранить наши позиции мирового лидера в области чистой энергии. Для этого необходимо улучшить нашу конкурентоспособность и правовые рамки в данном секторе".

10 марта Урсулу фон дер Ляйен примет в Вашингтоне президент США Джо Байден. Они обсудят вопросы координации действий США и ЕС в борьбе с климатическим кризисом путем инвестирования в чистые технологии, основанные на надежных цепочках поставок. В повестке дня есть также вопросы сотрудничества ЕС и США, касающиеся поддержки Украины и отношения с Китаем.