Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: итоги первого дня

Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: итоги первого дняКомментарии
Мировой тур по дзюдо возвращается в Ташкент. В первый день "Большого шлема" в спортивном комплексе "Юнусабад" прошли поединки в лёгких весовых категориях. Толпы болельщиков пришли поддержать своих героев.
В весе до 60 кг кореец Ким Вон Джи досрочно одержал победу над 20-летним представителем Казахстана Нурканатом Серикбаевым благодаря заработанному иппону. Это второе золото турнира Большого шлема в карьере корейского дзюдоиста.
Медаль победителю вручил Куанышбек Ессекеев, президент Федерации дзюдо Казахстана.
У женщин в категории до 48 кг Андреа Стоядинова из Сербии в течение всего дня демонстрировала великолепное дзюдо. В финале она встретилась с португальской дзюдоисткой Катариной Коштой. Всего за четыре секунды до конца напряжённого поединка сербке удалось сравнять счёт и вырвать своё первое золото мирового тура в "голден-скор".
Церемонию награждения провёл гость Международной федерации дзюдо (IJF) Синьцзянь Чжоу.
В категории до 52 кг не было равных Маше Баллхаус из Германии. Ещё в начале схватки с двукратной чемпионкой мира Аи Сисимэ немка удостоилась оценки вадза-ари и смогла сохранить своё преимущество.
Медалисток наградил вице-президент IJF Ласло Тот.
У мужчин в финале категории до 66 кг Нурали Эмомали из Таджикистана одолел героя местных трибун Сардора Нуриллаева,получив иппон за блестяще исполненную подсечку ко-учи-гари.
Свою первую золотую медаль на турнире Большого шлема таджикский дзюдоист получил из рук министра молодёжной политики и спорта Узбекистана Адхама Икрамова.
В категории до 57 кг опытная японка Тамаоки Момо триумфально одолела грузинку Этери Липартелиани, завоевав 8-ю по счёту золотую медаль Мирового тура по дзюдо.
Её наградил гость IJF Сакен Муссаибеков.
Талантливые узбекские дзюдоисты также порадовали публику прекрасным дзюдо. Впереди ещё два дня состязаний на татами.