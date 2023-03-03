Большой шлем по дзюдо в Ташкенте: итоги первого дня

Мировой тур по дзюдо возвращается в Ташкент. В первый день "Большого шлема" в спортивном комплексе "Юнусабад" прошли поединки в лёгких весовых категориях. Толпы болельщиков пришли поддержать своих героев.

В весе до 60 кг кореец Ким Вон Джи досрочно одержал победу над 20-летним представителем Казахстана Нурканатом Серикбаевым благодаря заработанному иппону. Это второе золото турнира Большого шлема в карьере корейского дзюдоиста.

Медаль победителю вручил Куанышбек Ессекеев, президент Федерации дзюдо Казахстана.

Сегодня я добился отличного результата, это придаст мне сил для дальнейшей работы. Я буду стараться изо всех сил, чтобы снова победить на следующих соревнованиях, вот какой у меня настрой. Ким Вон Джин Корейский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Ташкенте

У женщин в категории до 48 кг Андреа Стоядинова из Сербии в течение всего дня демонстрировала великолепное дзюдо. В финале она встретилась с португальской дзюдоисткой Катариной Коштой. Всего за четыре секунды до конца напряжённого поединка сербке удалось сравнять счёт и вырвать своё первое золото мирового тура в "голден-скор".

Церемонию награждения провёл гость Международной федерации дзюдо (IJF) Синьцзянь Чжоу.

Неделю назад мой лучший друг узнал, что не сможет продолжать заниматься дзюдо из-за проблем со здоровьем, и я пообещала ему, что буду выходить на татами за двоих. Я рада победе, я действительно хотела выложиться по максимуму. Ведь теперь я понимаю, что в жизни может случиться всякое. Андреа Стоядинова

В категории до 52 кг не было равных Маше Баллхаус из Германии. Ещё в начале схватки с двукратной чемпионкой мира Аи Сисимэ немка удостоилась оценки вадза-ари и смогла сохранить своё преимущество.

Медалисток наградил вице-президент IJF Ласло Тот.

У мужчин в финале категории до 66 кг Нурали Эмомали из Таджикистана одолел героя местных трибун Сардора Нуриллаева,получив иппон за блестяще исполненную подсечку ко-учи-гари.

Свою первую золотую медаль на турнире Большого шлема таджикский дзюдоист получил из рук министра молодёжной политики и спорта Узбекистана Адхама Икрамова.

В категории до 57 кг опытная японка Тамаоки Момо триумфально одолела грузинку Этери Липартелиани, завоевав 8-ю по счёту золотую медаль Мирового тура по дзюдо.

Её наградил гость IJF Сакен Муссаибеков.

Талантливые узбекские дзюдоисты также порадовали публику прекрасным дзюдо. Впереди ещё два дня состязаний на татами.