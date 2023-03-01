Россия пытается замедлить поставки западного вооружения в Украину

Саша Вакулина, Euronews:

"Россия пытается замедлить доставку западных танков и другой техники в преддверии ожидаемых украинских контрнаступлений. Как? - путем усиления информационных операций под чужим флагом.

Что это за операции?

Минобороны РФ обвинило "США и их пособников" в планировании провокации в Украине с использованием токсичных химических веществ. Также утверждается, что украинские власти планируют атаки под чужим флагом на опасных радиационных объектах в Украине, чтобы обвинить российские силы в неизбирательных ударах по таким объектам.

Очевидное увеличение числа ложных биохимических и ядерных предупреждений сопровождает согласованную российскую информационную кампанию РФ, в ходе которой Украину обвиняют в подготовке вторжения в оккупированное Россией Приднестровье.

Владимир Путин также вновь обратился к ядерной риторике, когда объявил о намерении России приостановить участие в договоре СНВ.

Институт изучения войны заявляет: Российские власти, похоже, активизируют свои информационные операции под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых успехов на поле боя.

Российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и добились тактических успехов в Бахмуте, но ожесточенно сопротивляющийся город на востоке страны не окружен, говорят украинские власти.

Минобороны Великобритании также указывает на снижение темпов атак беспилотников. Это, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свои текущие запасы: она, возможно, будет искать пополнение запасов.

С октября Россия выпустила сотни ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины вдали от линии фронта, в результате чего миллионы людей временно оставались без электричества, тепла и воды.

Сегодня официально первый день весны в Украине. Украинцы пережили холодную и темную зиму".